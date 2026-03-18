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Un amplio operativo de emergencia se desplegó este miércoles en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, tras la desaparición de Esmeralda Pereyra López, una nena de tan solo dos años. Ante la gravedad del caso, las autoridades activaron el Alerta Sofía, el sistema nacional de emergencia para la búsqueda inmediata de menores.

Según informaron fuentes oficiales, la menor fue vista por última vez alrededor de las 14:30 en su vivienda del barrio San José Obrero. La Fiscalía de Instrucción de 1° Turno, a cargo de la doctora Silvana Pen, detalló que Esmeralda mide aproximadamente 60 centímetros, tiene tez trigueña, cabello castaño a la altura de los hombros, ojos marrones y vestía un body gris al momento de su desaparición.

La alerta se encendió cuando el abuelo de la niña llegó al domicilio familiar y advirtió que la pequeña no se encontraba en el lugar. En su declaración ante la policía, la madre de Esmeralda, Tania López, de 24 años, indicó que perdió de vista a su hija mientras preparaba el almuerzo, cerca del mismo horario en que fue vista por última vez.

Tras una primera búsqueda dentro de la vivienda y en casas cercanas, sin resultados positivos, la familia realizó la denuncia correspondiente, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia.

El operativo de rastrillaje, coordinado por la Fiscalía, estableció la vivienda como “punto cero” de la investigación. Participan bomberos voluntarios de Cosquín, Valle Hermoso, Santa María de Punilla, La Falda y Tanti, junto a efectivos de la Policía de Córdoba y el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).

Las tareas de búsqueda incluyen rastrillajes terrestres intensivos, el uso de perros especializados en detección y drones para ampliar el área de cobertura en el menor tiempo posible.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier información relevante sea comunicada de inmediato a la línea 134, al 911 o en la sede policial más cercana. La difusión de la imagen y datos de Esmeralda resulta clave en estas primeras horas, consideradas fundamentales para dar con su paradero.