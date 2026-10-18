La búsqueda de Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, de 15 años, mantiene en alerta a las autoridades argentinas y uruguayas. La adolescente fue vista por última vez el viernes 16 de octubre de 2026, en la zona del puente internacional que conecta Colón, en Entre Ríos, con Paysandú, Uruguay.

Ante la falta de noticias sobre su paradero y el riesgo que implica su desaparición, se activó la Alerta Sofía en Argentina. Además, debido a la posibilidad de un cruce fronterizo, las autoridades uruguayas pusieron en marcha la Alerta Amber en el departamento de Paysandú, donde el sistema se implementó por primera vez.

La familia de la adolescente realizó la denuncia correspondiente, que dio lugar a una investigación penal. Ambos países coordinan acciones para intensificar la búsqueda y difundir la información que pueda contribuir a encontrarla.

Cómo es Camila Rodríguez, la adolescente buscada

Según los datos difundidos por las autoridades, Camila tiene 15 años, es de contextura física delgada y mide aproximadamente 1,65 metros. Tiene tez trigueña, cabello castaño oscuro y ojos marrones.

Fue vista por última vez en el puente Paysandú-Colón, por lo que se solicita especial atención a cualquier información que permita reconstruir sus últimos movimientos o establecer dónde podría encontrarse.

Cómo aportar información para encontrar a Camila

Las autoridades solicitan la colaboración de la población para aportar cualquier dato que pueda ayudar a localizar a la adolescente.

Quienes tengan información sobre su paradero deben comunicarse con la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación, un servicio gratuito, anónimo y disponible las 24 horas.

La difusión de la alerta y el aporte de información verificable pueden resultar fundamentales para avanzar en la búsqueda. Ante cualquier dato relevante, se recomienda comunicarse directamente con las autoridades y evitar divulgar rumores o información no confirmada.