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La senadora nacional Juliana di Tullio (Partido Justicialista) presentó un proyecto de resolución para interpelar al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, quien es acusado por la bancada opositora de “incurrir en falsedades” respecto al paradero del oro nacional.

También firmaron el pedido de informes verbales los rionegrinos Martín Soria y Ana Marks, el puntano Fernando Salino, el pampeano Pablo Bensusán, la santacruceña Alicia Kirchner y el chubutense Carlos Linares. La acusación surgió a partir de los dichos de Bausili respecto a que el oro se encuentra depositado en la sede del Banco de Pagos Internacionales (BIS) en Basilea, Suiza, pero una nota de la Auditoría General de la Nación (AGN) señaló que continúa en el Bank of England, en Londres.

Bausili indicó que el oro se encuentra depositado en la sede del Banco de Pagos Internacionales (BIS) en Basilea, Suiza.

Sin tapujos, Juliana di Tullio denunció: “Miente Bausili y miente el Gobierno. Nos dijeron que el oro estaba en Suiza y no es así. No quieren decir que está en Londres por una sobreactuación malvinera de último momento”. Y Martín Soria calificó a la intervención de Bausili en el Senado de “cuento chino”. Agregó, además, que “el Gobierno no se pone de acuerdo ni para mentir”.

Juliana di Tullio denunció: “Miente Bausili y miente el Gobierno. Nos dijeron que el oro estaba en Suiza y no es así”.

Por su parte, el texto exige que Santiago Bausili informe en detalle las fechas de traslado, las empresas involucradas en el transporte terrestre y aéreo, el lugar exacto de depósito y la cantidad de lingotes y responsables de la evaluación de su calidad. Luego, solicitan los plazos, beneficios acordados para el país, las responsabilidades de seguridad y los rendimientos proyectados o generados por las colocaciones.

Piden a Bausili a que explique respecto a la presunta existencia de embargos y si el Estado argentino o el Banco Central recibieron notificaciones formales sobre intenciones de embargo cautelar o ejecutivo por parte de acreedores extranjeros. De la misma manera, quieren conocer las razones por las cuales las memorias y Estados Contables 2024 y 2025 “omitieron precisar” la cantidad, valuación, localización y riesgos de la operatoria, y si dicha omisión contraviene las Normas Contables Profesionales Argentinas y las Normas Internacionales de Información Financiera.

“Con sus contradictorias respuestas y la falta de documentación respaldatoria, las sospechas sobre una mala utilización de las reservas en oro y la eventual comisión de delitos se han acrecentado”, advirtieron los senadores firmantes del proyecto de resolución que busca la interpelación del titular del Banco Central, Santiago Bausili. (Fuente: El Parlamentario).