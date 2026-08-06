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La senadora por la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner advirtió que, pese a la eliminación de los capítulos vinculados a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, el dictamen mantiene disposiciones que vulneran derechos fundamentales: “Lamentablemente muchos de los proyectos que quedaron vigentes o de los artículos que quedaron vigentes y capítulos de esta ley tienen que ver con esos dos capítulos que se sacaron, el 3 y el 4 inicial. De manera imperceptible lo que están haciendo es vulnerando hasta el mismo proyecto que presentaron. Mírenlo y se van a dar cuenta de las contradicciones que tienen”.

La senadora santacruceña remarcó que detrás de estas disposiciones hay una lógica de exclusión: “Lo que me preocupa es que hay una discrecionalidad, una suerte de desprecio, como dijo el constitucionalista Sabsay, hacia los sectores más vulnerables. Sí, ese desprecio existe”.

Kirchner recordó que existen casi 10 millones de hectáreas ocupadas por familias campesinas.

En relación al impacto sobre las comunidades campesinas y originarias, Kirchner recordó que existen casi 10 millones de hectáreas ocupadas por familias campesinas, según estudios de la Subsecretaría de Agricultura Familiar con apoyo de la FAO, y que hoy no están contempladas en el proyecto: señaló que miles de familias heredaron tierras sin papeles formales y que 39 pueblos y 1.878 comunidades originarias registradas también quedarían expuestas. “Por lo menos un alto porcentaje, entre el 60 y el 70%, estoy segura que no las tenemos en cuenta y van a sufrir las consecuencias”, advirtió.

Respecto a los desalojos, la senadora cuestionó la incorporación de un plazo máximo de 10 días para ofrecer alternativas habitacionales transitorias antes de ejecutar la medida: “Fue una buena intención, pero en 10 días esto no se soluciona. Otra vez el Gobierno Nacional apretando a municipios y provincias, porque quién va a poner los fondos para realizar todo esto. Me hubiese gustado que hubiesen promovido la construcción de viviendas o planes especiales, que serían soluciones acordes”.

Kirchner concluyó su intervención con un llamado a defender la soberanía nacional y los derechos sociales frente a una ley que, según afirmó, desconoce la realidad del país profundo: “Yo creía que los derechos humanos, sociales, culturales, estaban blindados. La verdad que me doy cuenta que no, y eso me da una tremenda tristeza. Quiero libertad, quiero soberanía, defender la soberanía nacional, pero no quiero esa libertad entreguista, mercantilista. Quiero la libertad que hable de soberanía nacional y de desarrollo humano”.