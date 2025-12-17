Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la reunión de comisión convocada en el Senado para tratar la modificación de la Ley 26.639, la senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner expresó su rechazo categórico al avance legislativo que busca habilitar la explotación minera en zonas actualmente protegidas.

“La reunión express en el Senado para modificar la Ley de Glaciares es irresponsable. Pone en peligro el futuro de las y los argentinos, de nuestros hijos, de nuestros nietos”, afirmó.

Advirtió que el proyecto responde a presiones de corporaciones extranjeras y vulnera un recurso estratégico para la Nación: “Esta reforma que quieren meter por la ventana a los intereses de las multinacionales y vulnerar un recurso estratégico para nuestra nación: el agua”.

Desde una perspectiva ambiental y política, la senadora santacruceña sostuvo que la ley vigente no impide la actividad minera, sino que establece criterios científicos para su ordenamiento territorial: “La Ley actual no impide la minería, ordena dónde puede hacerse desde una mirada netamente científica. Así lo demuestra el Inventario Nacional de Glaciares elaborado por el IANIGLA”.

Ética

En línea con su posicionamiento histórico, Kirchner remarcó que la verdadera disyuntiva es ética y de modelo de país: “¿Se prioriza el ingreso inmediato de divisas o la preservación de recursos vitales para las generaciones futuras?”. Y agregó que flexibilizar la ley implicaría un retroceso institucional, debilitando el consenso científico, político y social que dio origen a la norma.

La senadora también alertó sobre los riesgos comprobados de la megaminería en zonas glaciares, como el caso Pascua Lama, y recordó que los glaciares ya están en retroceso acelerado por el cambio climático. “Proteger el agua es garantizar vida, soberanía y desarrollo sostenible”, concluyó.

La comisión prevé emitir dictamen antes del 26 de diciembre. Desde Santa Cruz, Alicia Kirchner reafirma su compromiso con la defensa del ambiente, la soberanía hídrica y el futuro de las comunidades cordilleranas.