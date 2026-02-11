Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la sesión extraordinaria del Senado, la senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, cuestionó duramente el proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo Nacional. “Me preocupa, porque llega a esta sesión sin haber sido discutida lo suficiente”, señaló al inicio de su intervención.

Kirchner subrayó que está de acuerdo con una actualización de la legislación laboral, pero que debe hacerse “desde el consenso, no desde el apuro, no desde el encierro”. En ese sentido, afirmó: “Esta no es una ley de modernización laboral. En tal caso, es una regresión, o mejor dicho, una precarización laboral. Porque no va a dar empleo.”

La senadora santacruceña criticó la redefinición del salario como “dinámico” y apuntó “¿Dinámico de qué? ¿Dinámico de pérdida de derechos? No tengo ninguna duda, porque no veo que los trabajadores adquieran más derechos.” También advirtió sobre artículos que benefician a grandes inversores extranjeros: “¿Qué hay atrás de todo esto? ¿Un caballo de Troya?”

En su exposición, Kirchner defendió el rol del trabajo como organizador social y como eje de la justicia social y aseguró que “el trabajo es dignidad. En el trabajo están los derechos del trabajador. Sin trabajo digno no hay justicia social. Y sin justicia social, no hay democracia posible.”

La senadora alertó además sobre la manipulación informativa y el impacto en la soberanía cognitiva: “Nos manipulan, manipulan a las grandes mayorías, y esto es peligrosísimo. Un trabajador precarizado es un trabajador vulnerable. Pero una sociedad desinformada es una sociedad desarmada.”

También advirtió sobre el clima de hostigamiento hacia la prensa y la manipulación del concepto de libertad. “¿Será la libertad de reprimir, como se estuvo haciendo hasta hace un momento? ¿La libertad de perseguir a los periodistas que tienen una opinión diferente? La verdad es que no hay que confundir libertad con tiranía. La libertad debe ser con humanización, sin colonización financiera”, enfatizó.

Además, recordó la Patagonia Rebelde como antecedente histórico de la lucha obrera al señalar que “parece mentira que a 100 años de esos acontecimientos, en nombre de la libertad, se quiera cercenar los derechos de los trabajadores.”

Finalmente, Kirchner fue categórica: “No voy a votar esta ley. Y no porque no esté de acuerdo con que es necesaria una reforma laboral, sino porque me gustaría hacerla de manera participativa, escuchando todas las voces, no con un dictamen apurado y tramposo.”