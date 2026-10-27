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A 16 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, su hermana, Alicia Kirchner, publicó un mensaje en redes sociales para recordar al expresidente, quien murió el 27 de octubre de 2010.

“La mejor manera de construir es abriendo las Avenidas de la Patria para sembrar una Argentina libre y soberana: Néstor vive”, expresó la exministra de Desarrollo Social de la Nación y exgobernadora de Santa Cruz.

Alicia ha recordado a su hermano en distintas oportunidades, aunque suele mantener un perfil bajo durante los homenajes. En la foto, junto a su hermano.

Alicia ha recordado a su hermano en distintas oportunidades, aunque suele mantener un perfil bajo durante los homenajes. En otras ocasiones, reconoció que hablar de Néstor le resulta difícil por la emoción que le genera su recuerdo.

El recuerdo en el aniversario 14

En el aniversario número 14 de la muerte del expresidente, Alicia también recurrió a sus redes sociales para compartir una de sus frases, pronunciada durante el acto de asunción presidencial ante la Asamblea Legislativa, el 25 de mayo de 2003.

Alicia junto al busto del expresidente Néstor Kirchner en el Congreso de la Nación.

“Quiero una Argentina unida. Quiero un país más justo. Para sumar, no para dividir; para avanzar y no para retroceder”, publicó entonces en su cuenta de X.

A dos años de aquella publicación, el mensaje de este martes volvió a poner en primer plano el recuerdo de Néstor Kirchner y las ideas de unidad, soberanía y construcción política que Alicia eligió destacar en sus palabras.