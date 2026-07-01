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La decisión de las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de dar de baja contratos de trabajadores generó un fuerte conflicto gremial y motivó el pronunciamiento de la senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, quien salió en defensa del organismo y de sus trabajadores.

A través de sus redes sociales, la exgobernadora expresó: “No destruyan nuestra ciencia y tecnología. El desarrollo nuclear y el personal altamente capacitado son productos de un esfuerzo histórico argentino. La CNEA se defiende”, en referencia a la situación que atraviesa el organismo nacional.

El conflicto comenzó luego de que trabajadores contratados advirtieran, a través del sistema interno de la institución, que sus vínculos laborales no continuarían. A medida que se fueron confirmando las desvinculaciones, empleados y representantes gremiales se concentraron en la sede central de la CNEA para reclamar por las reincorporaciones.

Martín Iofrida, secretario general de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN), denunció que la medida alcanzaría a cerca del 20% del personal contratado, que hasta el momento representaba unos 350 trabajadores.

Hubo personal de Gendarmería dentro del edificio mientras se realizaba la protesta.

“Hasta ahora se habla del 20% del personal contratado. No le avisaron a nadie, estamos relevando la lista. La gente se fue enterando que se queda sin trabajo con un día de anticipación“, sostuvo el dirigente gremial.

Sin embargo, horas más tarde el Gobierno nacional salió a responder las críticas y aseguró que no se trató de despidos, sino de la no renovación de 61 contratos a plazo fijo, todos suscriptos durante 2023, durante la gestión de Adriana Serquis al frente de la CNEA.

La aclaración oficial se conoció en medio de una protesta impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), cuyos integrantes ocuparon este martes la sede central del organismo, ubicada en el barrio porteño de Núñez, en rechazo a la medida y en defensa de las fuentes laborales.

En ese contexto, el mensaje de Alicia Kirchner se sumó a las voces que cuestionan el ajuste sobre el sistema científico y tecnológico nacional, al advertir sobre la importancia estratégica que representa la Comisión Nacional de Energía Atómica para el desarrollo de la ciencia, la investigación y la tecnología en la Argentina.