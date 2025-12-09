Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía Federal Argentina (PFA) lleva adelante múltiples allanamientos en distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en el marco de la causa vinculada a Sur Finanzas. Son más de 30 procedimientos en diversos clubes, entre ellos Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y las oficinas de la Superliga Argentina de Fútbol.

Excursionistas fue uno de los primeros en pronunciarse, al aclarar que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.

Respecto de esa situación, la entidad precisó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.

Unas horas más tarde, Racing difundió su postura. En el comunicado, la Comisión Directiva señaló que el acuerdo con Sur Finanzas “se alcanzó en el año 2023” y que, según indica la actual conducción, consistió “exclusivamente en un contrato de publicidad y sponsoreo”.

Asimismo, la institución indicó que la empresa mantiene una deuda con el club y que desde el comienzo de la gestión vigente se trabaja para regularizarla. También remarcó que el contrato activo finaliza el 31 de diciembre de 2025. “Estamos a disposición de la Justicia para que el proceso se desarrolle conforme a derecho”, cerró Racing.

Algunos de los lugares donde se realizan allanamientos por la causa Sur Finanzas

Sede de la AFA en Viamonte

Predio de la AFA en Ezeiza

Sede de la Superliga

Acassuso

Argentinos Juniors

Armenio

Banfield

Barracas Central

Brown de Adrogué

Defensores de Glew

Deportivo Morón

Dock Sud

Estrella del Sur

Excursionistas

Independiente

Los Andes

Platense

Racing

San Lorenzo

Temperley

Victoriano Arenas