El día en que el Senado analiza si rechazará o no el veto del Presidente Javier Milei sobre la Emergencia en Discapacidad, el hit viral que se refiere a las supuestas coimas del 3 por ciento que habría cobrado la hermana del presidente, Karina Milei, llegó a ese recinto. Cristina López, senadora por Tierra del Fuego de Unidad Ciudadana, entonó el cantico durante su exposición en la Cámara Alta.

La legisladora peronista tomó la palabra y dijo: “¿Saben qué está gritando la gente en la calle? Que no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para las coimas. ¿Saben qué está cantando la gente en la calle? ‘Alta coimera, Karina es alta coimera’. Y la verdad que tienen razón”.

El hit que lleva la melodía de “Guantanamera” ya se escuchó en partidos de fútbol y en subtes y colectivos, y se hizo viral en redes sociales. Ahora llegó al Congreso. Lo impuso desde el streaming de Gelatina el programa de Pedro Rosemblat, “Industria Nacional”. Pertenece a la folclorista María Paula Godoy, que lo cantó en ese programa.