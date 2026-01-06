Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, Brigadistas de Parques Nacionales y del Consejo Agrario Provincial continúan trabajando en el incendio forestal en cerro Huemul, cerca de El Chaltén. En ese orden se rectificó que hasta el momento son 140 las hectáreas afectadas y que el dato se va ajustando a partir de las imágenes satelitales obtenidas que varían en calidad.

Al respecto, quien se refirió al tema fue la diputada nacional Ana María Ianni (Unión por la Patria), legisladora que sostuvo en la red social “X” que “nuestro país está en llamas”, en referencia a los incendios en Chubut y Santa Cruz.

“Desde la Patagonia, donde el fuego y el viento nos están jugando una mala pasada, pedimos conciencia a quienes nos visitan para cuidar nuestros bosques”, manifestó la diputada oriunda de El Calafate.

Ana María Ianni: “A las autoridades nacionales les pedimos que destinen los recursos extraordinarios necesarios para hacer frente a esta emergencia”.

Asimismo, también envió un mensaje al gobierno nacional: “Y a las autoridades nacionales les pedimos que destinen los recursos extraordinarios necesarios para hacer frente a esta emergencia”, expresó.

Cabe recordar que desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de El Chaltén denunciaron que este martes turistas encendieron fuego en un sector donde está totalmente prohibido dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

La tapa de este martes 6 de enero de La Opinión Austral.

La situación, advirtieron en redes sociales, pone en “grave riesgo el ambiente, la fauna y la seguridad de toda la comunidad. Hacer fuego en zonas no habilitadas es una infracción grave y puede provocar incendios con consecuencias irreparables”.

En las últimas horas se descartó que los incendios se hayan dado por causas naturales, dado que no se registraron tormentas eléctricas en la zona durante el inicio del evento.

Por lo tanto, el incendio se atribuye directamente a la actividad humana, restando determinar mediante investigación si se trató de una negligencia, un descuido o un acto intencional.