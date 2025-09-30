Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ángel de Brito vivió una noche de emociones encontradas en la entrega de los Martín Fierro 2025. “Ganamos la tanda y quería ahora festejar por el equipo”, aseguró el conductor, visiblemente contento tras llevarse dos premios, incluido uno para su programa y otro para su director.

Consultado sobre la importancia de ganar un Martín Fierro, De Brito dijo: “Ahora quiero ganar más, obvio. Que vengan otros”. Además, destacó la labor de su equipo y la importancia de reconocer a todas las figuras del programa: “Nada, qué sé yo, me parece que las chicas también merecen estar nominadas. Tuvimos muy buenos cronistas”.

Sobre el secreto para mantener un programa ganador, el conductor reveló: “Trabajar mucho, mucha disciplina, meterle todos los días, como si fuera el primero, por lo menos intentamos eso. Así que nada, a disfrutarlo”. Respecto a la selección de noticias día a día, explicó: “Nos toca estar a la noche en estas últimas temporadas, así que tratamos de variar un poco los temas y salir de lo que ya hablaron todos los demás medios”.

De Brito también se refirió a la actualidad de su competencia, Bendita: “Tengo una gran relación con Beto (Casella), trabajamos juntos en Bondi, tenemos buena onda, hablamos bastante. Les deseo lo mejor, son todos grandes profesionales. A Ani Ventura la amo, trabajé con ella, y a Beto lo quiero”.

En cuanto a futuras incorporaciones para su programa, el conductor fue enigmático: “Algunas las van a ver el año que viene, y si hay un cambio, será la inicial nada más. Hay muchas que me gustaría, como Marcela Tinayre o Lizy Tagliani, y en algún momento Sabrina Rojas”.

Finalmente, Ángel de Brito tuvo palabras emotivas para Jorge Lanata, homenajeado durante la ceremonia: “Hubo dos momentos pico de la noche, el homenaje a Mirtha Legrand y a Jorge. No alcanzan los homenajes para él, fue el mejor de todos. Escuchar sus editoriales seguirá vigente por muchos años”. Sobre su relación personal con Lanata, recordó: “Con Jorge me divertí mucho, discutimos también, pero compartí momentos íntimos con su hija Lola y su familia. Era sensible, cariñoso, mucho más de lo que imaginamos”.