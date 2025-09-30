Your browser doesn’t support HTML5 audio
Ángel de Brito vivió una noche de emociones encontradas en la entrega de los Martín Fierro 2025. “Ganamos la tanda y quería ahora festejar por el equipo”, aseguró el conductor, visiblemente contento tras llevarse dos premios, incluido uno para su programa y otro para su director.
Consultado sobre la importancia de ganar un Martín Fierro, De Brito dijo: “Ahora quiero ganar más, obvio. Que vengan otros”. Además, destacó la labor de su equipo y la importancia de reconocer a todas las figuras del programa: “Nada, qué sé yo, me parece que las chicas también merecen estar nominadas. Tuvimos muy buenos cronistas”.
Sobre el secreto para mantener un programa ganador, el conductor reveló: “Trabajar mucho, mucha disciplina, meterle todos los días, como si fuera el primero, por lo menos intentamos eso. Así que nada, a disfrutarlo”. Respecto a la selección de noticias día a día, explicó: “Nos toca estar a la noche en estas últimas temporadas, así que tratamos de variar un poco los temas y salir de lo que ya hablaron todos los demás medios”.
De Brito también se refirió a la actualidad de su competencia, Bendita: “Tengo una gran relación con Beto (Casella), trabajamos juntos en Bondi, tenemos buena onda, hablamos bastante. Les deseo lo mejor, son todos grandes profesionales. A Ani Ventura la amo, trabajé con ella, y a Beto lo quiero”.
En cuanto a futuras incorporaciones para su programa, el conductor fue enigmático: “Algunas las van a ver el año que viene, y si hay un cambio, será la inicial nada más. Hay muchas que me gustaría, como Marcela Tinayre o Lizy Tagliani, y en algún momento Sabrina Rojas”.
Finalmente, Ángel de Brito tuvo palabras emotivas para Jorge Lanata, homenajeado durante la ceremonia: “Hubo dos momentos pico de la noche, el homenaje a Mirtha Legrand y a Jorge. No alcanzan los homenajes para él, fue el mejor de todos. Escuchar sus editoriales seguirá vigente por muchos años”. Sobre su relación personal con Lanata, recordó: “Con Jorge me divertí mucho, discutimos también, pero compartí momentos íntimos con su hija Lola y su familia. Era sensible, cariñoso, mucho más de lo que imaginamos”.
