La medida quedó formalizada en la Disposición 6223/2025, que incluye nuevos ingredientes farmacéuticos activos que hasta ahora no estaban contemplados. El plazo para que laboratorios y empresas adapten sus registros será de 45 días hábiles.

Además, el organismo trabaja en una plataforma renovada, más rápida y con mayor capacidad, que permitirá monitorear en tiempo real la circulación de medicamentos y detectar irregularidades.

Esta actualización -la primera desde 2016- apunta a garantizar la calidad y seguridad de los tratamientos y a reforzar la respuesta ante posibles emergencias sanitarias.