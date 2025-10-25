Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sorprendió al adelantar el calendario de pagos de noviembre, permitiendo que jubilados y pensionados planifiquen sus finanzas con anticipación. Los depósitos comenzarán el 10 de noviembre y se extenderán hasta el 28 del mismo mes, siguiendo un esquema escalonado según la terminación del DNI.

El organismo informó que este adelanto del calendario se aplica tanto a quienes perciben la jubilación mínima como a aquellos con haberes superiores, asegurando que todos los beneficiarios puedan acceder a sus ingresos de manera ordenada y segura.

Fechas de pago para jubilados con haberes mínimos

Los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán sus pagos de la siguiente manera:

DNI terminados en Fecha de pago

0 – 10/11

1 – 11/11

2 – 12/11

3 – 13/11

4 – 14/11

5 – 17/11

6 – 18/11

7 – 19/11

8 – 20/11

9 – 21/11

Este grupo también será beneficiario del aumento del 2,08 % aplicado sobre los haberes previsionales, lo que eleva la jubilación mínima a $333.150,65. Con la confirmación del bono de $70.000, el total a cobrar por quienes perciben la mínima ascendería a aproximadamente $403.150.

Cronograma para jubilados con haberes superiores

Los pagos para quienes reciben haberes por encima del mínimo serán escalonados según el siguiente esquema:

DNI terminados en Fecha de pago

0 y 1 24/11

2 y 3 25/11

4 y 5 26/11

6 y 7 27/11

8 y 9 28/11

Estos beneficiarios también recibirán el incremento del 2,08 % y un refuerzo proporcional al bono, calculado hasta alcanzar el tope establecido por ANSES.

Beneficios y refuerzos adicionales

El aumento del 2,08 % no solo impacta a los jubilados, sino también a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Madre de 7 hijos, que mantienen su equivalencia con la mínima.

El bono adicional de $70.000 continuará siendo un alivio económico para quienes perciben el haber más bajo y un complemento proporcional para los demás beneficiarios, garantizando un ingreso más cercano al nivel de subsistencia durante noviembre.