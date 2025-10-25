Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sorprendió al adelantar el calendario de pagos de noviembre, permitiendo que jubilados y pensionados planifiquen sus finanzas con anticipación. Los depósitos comenzarán el 10 de noviembre y se extenderán hasta el 28 del mismo mes, siguiendo un esquema escalonado según la terminación del DNI.
El organismo informó que este adelanto del calendario se aplica tanto a quienes perciben la jubilación mínima como a aquellos con haberes superiores, asegurando que todos los beneficiarios puedan acceder a sus ingresos de manera ordenada y segura.
Fechas de pago para jubilados con haberes mínimos
Los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán sus pagos de la siguiente manera:
DNI terminados en Fecha de pago
- 0 – 10/11
- 1 – 11/11
- 2 – 12/11
- 3 – 13/11
- 4 – 14/11
- 5 – 17/11
- 6 – 18/11
- 7 – 19/11
- 8 – 20/11
- 9 – 21/11
Este grupo también será beneficiario del aumento del 2,08 % aplicado sobre los haberes previsionales, lo que eleva la jubilación mínima a $333.150,65. Con la confirmación del bono de $70.000, el total a cobrar por quienes perciben la mínima ascendería a aproximadamente $403.150.
Cronograma para jubilados con haberes superiores
Los pagos para quienes reciben haberes por encima del mínimo serán escalonados según el siguiente esquema:
DNI terminados en Fecha de pago
- 0 y 1 24/11
- 2 y 3 25/11
- 4 y 5 26/11
- 6 y 7 27/11
- 8 y 9 28/11
Estos beneficiarios también recibirán el incremento del 2,08 % y un refuerzo proporcional al bono, calculado hasta alcanzar el tope establecido por ANSES.
Beneficios y refuerzos adicionales
El aumento del 2,08 % no solo impacta a los jubilados, sino también a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Madre de 7 hijos, que mantienen su equivalencia con la mínima.
El bono adicional de $70.000 continuará siendo un alivio económico para quienes perciben el haber más bajo y un complemento proporcional para los demás beneficiarios, garantizando un ingreso más cercano al nivel de subsistencia durante noviembre.
