El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo aumento en las jubilaciones y asignaciones a partir de noviembre. Según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el incremento será del 2,1%, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $333.085,39, mientras que la máxima alcanzará los $2.241.349,35. Además, se confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000 destinado a los jubilados que perciben el haber mínimo.

La medida fue oficializada mediante las resoluciones 338/2025 y 339/2025, publicadas en el Boletín Oficial. El texto también establece que la Prestación Básica Universal (PBU) será de $152.371,37, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $266.468,31.

En tanto, los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) tendrán una base mínima de $112.183,09 y un tope de $3.645.898. Las Pensiones No Contributivas (PNC) se actualizarán a $233.252 tras la aplicación del nuevo índice de movilidad.

Por otro lado, quienes perciban un monto total inferior a $403.150 con la suma del bono, recibirán un refuerzo proporcional para alcanzar ese piso unificado.

Desde el organismo previsional destacaron que esta medida cumple con la nueva fórmula de movilidad basada en la inflación, con el objetivo de garantizar que las prestaciones acompañen la evolución del costo de vida informado por el Indec.