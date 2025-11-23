Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reactivará este lunes el pago de haberes correspondientes al mes de noviembre para jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores al haber mínimo. Se trata del tramo final del cronograma mensual, que comenzó con los titulares de la mínima y ahora avanza hacia los rangos más altos.

El organismo previsional había distribuido previamente las fechas de acreditación según la terminación del DNI. Tras el fin de semana, vuelve a acreditarse el pago para quienes integran el grupo de haberes más elevados, completando así la liquidación mensual de noviembre.

Jubilados: quiénes cobran este lunes y cómo continúa el cronograma

Los pagos de este segmento se realizan en tramos y solo se acreditan según la terminación del documento. Este lunes, corresponde al primer grupo de jubilados con haberes superiores al mínimo, mientras que los demás se pagarán en fechas posteriores.

Calendario de pagos para noviembre:

Documentos terminados en 0 y 1 → 20 de noviembre (pago de este lunes)

Documentos terminados en 2 y 3 → 25 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5 → 26 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7 → 27 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9 → 28 de noviembre

Con este esquema, ANSES asegura que todos los jubilados con ingresos superiores a la mínima completen la recepción de sus haberes correspondientes al mes en curso.

Qué se acredita en esta tanda

En esta etapa del calendario, los jubilados cobrarán:

El haber mensual actualizado por movilidad.

Descuentos y devoluciones habituales, cuando correspondan.

No se incluyen bonos extraordinarios, ya que estos se aplican únicamente a quienes reciben el haber mínimo. No obstante, aquellos jubilados que no superen el tope establecido podrán acceder a un bono variable.

Recomendaciones para jubilados

ANSES recuerda a los beneficiarios verificar la fecha exacta de pago según la terminación de su DNI y asegurarse de tener actualizados sus datos bancarios. Consultar el cronograma completo en la web oficial evita demoras y confusiones al momento de cobrar.

Si quieres, puedo hacer también una versión optimizada con SEO extra, incluyendo más palabras clave relacionadas como “ANSES noviembre 2025”, “jubilados con haberes altos”, y “cobro de haberes superiores al mínimo”, para mejorar el posicionamiento en Google. Esto la haría más atractiva para búsquedas locales.