Poco antes del encuentro con el presidente Javier Milei, provincias petroleras entre las que se encuentra Santa Cruz, se reúnen con funcionarios nacionales para discutir temas inherentes a la actividad.

Según pudo saber La Opinión Austral, del encuentro participaron el gobernador Claudio Vidal, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. También estuvo el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Y, en representación de los trabajadores, el secretario general de los Jerárquicos, José Llugdar.

Del encuentro desarrollado en Casa Rosada también participan empresarios del sector petrolero. Según se pudo conocer, uno de los puntos a tratar sería la eliminación a retenciones de petróleo convencional.

Tras el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres habló con los medios, entre ellos La Opinión Austral, sobre este encuentro y sostuvo: “Las expectativas son de trabajo, cualquier vocación reformista que tengamos en términos fiscales es vinculante la voz de los gobernadores y creo que el ámbito del Pacto de Mayo apuntaba a eso”.

En ese mismo sentido, expresó: “Ojalá podamos sentarnos a puntear los temas importantes más allá de la reunión y que en ese ámbito donde hay representantes de los trabajadores, el empresariado, el Congreso, los gobernadores podamos avanzar definitivamente en una agenda que exceda lo electoral”.

Para Torres, “Si la volatilidad electoral define las agendas importantes, estamos sonados, tenemos que poder sostener una agenda independientemente que cada dos años tengamos elecciones”, manifestó.

Específicamente sobre la reunión del sector petrolero, el gobernador de Chubut señaló: “Más allá de la cuestión fiscal, que lo que buscamos es un acuerdo de competitividad, entre la provincia, la nación, los trabajadores y el empresariado, simbólicamente también es muy importante“.

“Estamos trabajando para bajar costos operativos y poder exportar más”. Ignacio Torres.

Asimismo, destacó que en el encuentro haya intendentes de todos los colores partidarios, que estén todos los gremios, que estén las operadoras, que esté la nación y que esté la provincia, “trabajando para bajar costos operativos y poder exportar más, y de esa manera generar más trabajo y producir más; me parece que es innovador y es algo a replicar”, al tiempo que señaló: “Venimos trabajando en esto hace más de un año, la provincia ya hizo su parte, de hecho bajamos regalías para áreas marginales, los trabajadores también hicieron un gran esfuerzo y ahora con la nación estamos ultimando los detalles para definitivamente poder eliminar las retenciones al crudo pesado“.