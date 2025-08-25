Presuntas coimas en Discapacidad: aparecieron nuevos audios de Diego Spaugnolo que involucran a Sandra Pettovello y Diana Mondino

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la mañana de este lunes, salieron a la luz nuevos audios de Diego Spagnuolo que involucran a otros funcionarios del Gobierno Nacional. En estas nuevas grabaciones, del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) menciona a la excanciller Diana Mondino y a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. También, se refirió al Presidente Javier Milei como “desentendido de todo”.

Los fragmentos que fueron anticipados por Jorgel Rial en Argenzuela, por Radio 10, datarían desde el “término de agosto del año pasado y principios de este año”.

En uno de los mensajes se refiere a los problemas en el Gabinete: “Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino”, sostiene Spagnuolo en uno de ellos. La excanciller dejó su cargo a fines de octubre de 2024.

En otro de los audios, el extitular de ANDIS apunta contra la ministra Pettovello. “Sandra a mí me hizo una jugada medio… Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo”. “Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra”, añade en otro fragmento, e insiste: “La mina se hace la re pelotuda. Javier, desentendido de todo”, sugiriendo nuevamente que el Presidente estaba al tanto de las sospechas por actos de corrupción. Desde el Gobierno, tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como su primo y subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, aseguraron este lunes que no pueden “aseverar nada acerca de la autenticidad” de los audios, pero “sí la absoluta falsedad de su contenido”, y los atribuyeron a una “monumental operación” de la oposición.