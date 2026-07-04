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La búsqueda de Josefina Flores, la adolescente de 15 años, hija de un capitán retirado del Ejército, tuvo un desenlace favorable este sábado luego de que las autoridades confirmaran que apareció.

La joven había sido intensamente buscada desde la noche del viernes, cuando su familia perdió todo contacto con ella mientras se disputaba el partido de la Selección Argentina. La denuncia por averiguación de paradero había dado lugar a un operativo encabezado por la Policía de la Ciudad.

La confirmación de su aparición llevó tranquilidad a sus familiares, que durante varias horas solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información sobre su paradero.

Había desaparecido mientras regresaba de la casa de una amiga

De acuerdo con la información que se había difundido durante la búsqueda, Josefina volvía de la casa de una amiga cuando fue vista por última vez por una cámara de seguridad en la esquina de Cuba y Sucre, en el barrio porteño de Belgrano.

Su familia mantuvo contacto con ella mediante WhatsApp hasta alrededor de las 20 horas del viernes 3 de julio. Desde ese momento dejó de responder mensajes y llamadas, situación que motivó la presentación de la denuncia y el inicio de la búsqueda.

La causa había sido caratulada como averiguación de paradero y era investigada por la División de Investigación de Delitos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad.

Confirmaron que fue encontrada

Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron que la adolescente apareció, por lo que quedó sin efecto el pedido de colaboración para establecer su paradero.

Hasta el momento no se difundieron oficialmente detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada ni sobre su estado de salud, por lo que se espera que las autoridades brinden más información en caso de considerarlo pertinente.

La aparición de Josefina llevó alivio a su familia y puso fin a la intensa búsqueda que se había desplegado desde la noche del viernes en la Ciudad de Buenos Aires.