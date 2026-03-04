Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La abogada de las familias de los tripulantes del ARA San Juan, Dra. Valeria Carreras, adelantó este miércoles que denunciará al capitán de navío (destituido), Claudio Villamide, por la reproducción en audiencia de un audio del capitán del submarino Pedro Fernández.

“Como querella que representa a 34 familiares de tripulantes del Submarino ARA San Juan, informamos que en esta segunda jornada del juicio oral que se desarrolla en Río Gallegos hemos asistido a la declaración del imputado Claudio Villamide, quien fue destituido de la Armada Argentina”, comenzó la abogada, en declaraciones exclusivas a La Opinión Austral.

Al respecto, se refirió a las sensaciones que dejó en la familia: “Su exposición provocó profunda indignación en las familias al sostener que el buque se encontraba en buenas condiciones de navegación e incluso mencionar, como argumento, que contaba con ‘caja de herramientas y manual de reparaciones’, entre otras afirmaciones de similar tenor”, dijo.

Asimismo, subrayó: “Resultó especialmente agraviante la reproducción en audiencia de un audio del Capitán Fernández -último comandante del submarino- cuyo contenido ya obra transcripto en actas. Consideramos innecesaria y dolorosa esa exposición pública, por el impacto que genera en los familiares”.

En ese mismo tono, enfatizó: “Las familias de los tripulantes continúan atravesando este proceso con enorme entereza, pero también enfrentando lo que perciben como intentos de minimizar responsabilidades y diluir hechos que deben ser esclarecidos en sede judicial” y dijo: “Reafirmamos nuestro compromiso de sostener el proceso con firmeza, respeto y en búsqueda de verdad y justicia”.