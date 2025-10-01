Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El programa Argentina de Película logró destacarse en la edición 2025 de los premios Martín Fierro, llevándose el galardón en la categoría Cultural. La distinción reconoce la labor del ciclo por su aporte al ámbito del entretenimiento y la cultura en la televisión argentina.

Su conductora, Teté Coustarot, fue protagonista de un emotivo momento al recibir la estatuilla. Con una gran sonrisa, se levantó entre aplausos y fue ovacionada por el público presente. “Me sentí muy bien con la gente coreando ‘Teté, Teté’”, expresó la reconocida figura, visiblemente emocionada.

Teté Coustarot es una histórica conductora y periodista argentina, con una trayectoria que incluye décadas de trabajo en televisión y medios gráficos, destacándose por su profesionalismo y carisma. Su liderazgo al frente de Argentina de Película consolidó al programa como un referente dentro de la categoría Cultural.

El reconocimiento en los Martín Fierro 2025 resalta la importancia de los ciclos culturales en la televisión argentina, celebrando la creatividad y el compromiso de quienes trabajan para acercar el arte y la historia del cine a la audiencia.