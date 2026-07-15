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La Selección argentina volvió a demostrar su carácter y su jerarquía al vencer 2-1 a Inglaterra en una apasionante semifinal del Mundial 2026. Con este resultado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzó a la gran final del certamen, donde buscará un nuevo título frente a España.

El encuentro comenzó cuesta abajo para la Albiceleste. Inglaterra abrió el marcador gracias a Anthony Gordon, que aprovechó una de las primeras oportunidades del partido para poner en ventaja al conjunto europeo.

Sin embargo, Argentina reaccionó con personalidad y encontró rápidamente la igualdad por intermedio de Enzo Fernández, quien volvió a ser una de las figuras del equipo en un momento clave del compromiso.

En la segunda mitad, cuando el partido se jugaba con máxima intensidad, apareció Lautaro Martínez para marcar el gol del triunfo y desatar el festejo argentino. El delantero definió con categoría y selló la remontada que clasificó a la Albiceleste a una nueva final mundialista.

Con esta victoria, el conjunto de Lionel Scaloni ratifica su gran presente internacional y mantiene intacto el sueño de seguir haciendo historia. Argentina buscará coronar una destacada campaña cuando enfrente a España en la final del Mundial 2026, en un duelo que definirá al nuevo campeón del mundo.

Argentina vs. España: la gran final del Mundial 2026

Tras dejar en el camino a Inglaterra en una semifinal inolvidable, la Selección argentina tendrá ahora el desafío de enfrentar a España en la definición del campeonato. Será un partido que reunirá a dos de las mejores selecciones del torneo y que tendrá en juego el título más importante del fútbol mundial.

Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan con la confianza en alza después de una nueva muestra de carácter y buscarán cerrar el Mundial 2026 con una consagración histórica.