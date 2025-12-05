Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuatro de las principales operadoras de Vaca Muerta –YPF, Vista, Shell Argentina y Equinor– firmaron un acuerdo de largo plazo con la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) de Chile para asegurar la exportación sostenida de shale oil hasta junio de 2033.

El convenio prevé un volumen inicial agregado de hasta 70.000 barriles diarios, cifra que, según proyecciones del sector, podría traducirse en más de USD 12.000 millones en ingresos a lo largo de su ejecución. Se trata de uno de los acuerdos de exportación más relevantes de la última década y refuerza la proyección internacional del yacimiento neuquino.

La alianza con Enap se fortaleció en los últimos años gracias a obras de infraestructura que reactivaron un corredor clave para la salida de petróleo hacia el Pacífico. Entre ellas se destacan la rehabilitación del Oleoducto Trasandino (OTA) y la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Norte, dos trazas fundamentales para ampliar la capacidad de evacuación desde la cuenca neuquina hacia Chile y, desde allí, a mercados internacionales.

Actualmente, el 40% de las exportaciones de la cuenca neuquina ya circula por este sistema, lo que evidencia su peso estratégico y su potencial para sostener un crecimiento exportador de mediano plazo.

Desde las compañías destacaron que el acuerdo “consolida una alianza energética estable, impulsa la producción y posiciona a la Argentina como un proveedor confiable para distintos mercados globales”.