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El Gobierno argentino presentó este viernes en París el Programa de Ciudadanía por Inversión, una iniciativa que busca atraer inversiones y profundizar la apertura e integración internacional del país.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, durante un evento desarrollado en la Embajada argentina en París, en el marco de la Argentina Week París.

Según informó el Gobierno, el programa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.

Cuánto hay que invertir

El esquema contempla dos alternativas para el solicitante principal. La primera consiste en un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional.

La segunda opción establece la posibilidad de suscribir un título público por US$800.000, creado específicamente para este programa.

El beneficio también podrá alcanzar al cónyuge y a los hijos del solicitante principal, bajo determinadas condiciones.

En el caso del cónyuge y de los hijos de entre 18 y 25 años, deberán ser solteros y no tener hijos, y realizar un aporte de US$100.000 al Tesoro Nacional.

Para los hijos menores de 18 años, el aporte establecido será de US$25.000.

De acuerdo con los montos anunciados, una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podría realizar aportes por un total de US$500.000 para solicitar la ciudadanía mediante este esquema.

Cómo será la evaluación

El Gobierno informó que todos los fondos deberán ser canalizados a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares correspondientes en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera.

La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que contará con la intervención de organismos públicos especializados.

Entre ellos se encuentran la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.

El procedimiento incluirá la verificación de identidad y el análisis de la trazabilidad y licitud del origen de los fondos.

También se evaluarán la situación patrimonial y financiera, el riesgo jurisdiccional, los antecedentes penales y reputacionales y el historial migratorio de los solicitantes.

Quién decidirá si se aprueba

Una vez finalizado el proceso de evaluación, la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión enviará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones.

Ese organismo será el encargado de aprobar o rechazar cada solicitud.

Según el comunicado oficial, el programa estará acompañado por estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI.

El Gobierno señaló además que los recursos obtenidos serán destinados a fortalecer la posición fiscal y financiera de la Argentina.