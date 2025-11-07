Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Selección Argentina disputará su último amistoso del año ante Angola, en lo que será la despedida de los campeones del mundo antes del 2026, año en el que buscarán revalidar la corona en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro se jugará el viernes 14 de noviembre a las 13:00 (hora argentina) en Luanda, capital del país africano. Será el primer cruce en la historia entre ambas selecciones y marcará el cierre de un ciclo de preparación con miras al gran objetivo del año próximo.

Para este compromiso, Lionel Scaloni decidió citar a la base habitual de titulares y figuras, incluyendo a Lionel Messi, cuya presencia fue clave para garantizar los 12 millones de dólares que percibirá la AFA por el amistoso.

Entre las ausencias más destacadas aparece la del arquero Emiliano “Dibu” Martínez, ya que el entrenador busca probar variantes en el arco de cara a la lista definitiva para el Mundial.

El listado de jugadores convocados

Arqueros

Gerónimo Rulli

Wálter Benítez

Defensores

Nahuel Molina

Juan Foyth

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Marcos Senesi

Nicolás Tagliafico

Valentín Barco

Mediocampistas

Alexis Mac Allister

Máximo Perrone

Rodrigo de Paul

Enzo Fernández

Thiago Almada

Giovani Lo Celso

Nicolás Paz

Delanteros

Lionel Messi

Giuliano Simeone

Gianluca Prestianni

Nicolás González

Lautaro Martínez

José Manuel López

Joaquín Panichelli

El amistoso en Luanda servirá también para evaluar jóvenes talentos como Giuliano Simeone y Gianluca Prestianni, quienes buscan ganarse un lugar entre los 23 que viajarán al Mundial.