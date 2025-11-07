Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Selección Argentina disputará su último amistoso del año ante Angola, en lo que será la despedida de los campeones del mundo antes del 2026, año en el que buscarán revalidar la corona en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.
El encuentro se jugará el viernes 14 de noviembre a las 13:00 (hora argentina) en Luanda, capital del país africano. Será el primer cruce en la historia entre ambas selecciones y marcará el cierre de un ciclo de preparación con miras al gran objetivo del año próximo.
Para este compromiso, Lionel Scaloni decidió citar a la base habitual de titulares y figuras, incluyendo a Lionel Messi, cuya presencia fue clave para garantizar los 12 millones de dólares que percibirá la AFA por el amistoso.
Entre las ausencias más destacadas aparece la del arquero Emiliano “Dibu” Martínez, ya que el entrenador busca probar variantes en el arco de cara a la lista definitiva para el Mundial.
El listado de jugadores convocados
Arqueros
- Gerónimo Rulli
- Wálter Benítez
Defensores
- Nahuel Molina
- Juan Foyth
- Cristian Romero
- Nicolás Otamendi
- Marcos Senesi
- Nicolás Tagliafico
- Valentín Barco
Mediocampistas
- Alexis Mac Allister
- Máximo Perrone
- Rodrigo de Paul
- Enzo Fernández
- Thiago Almada
- Giovani Lo Celso
- Nicolás Paz
Delanteros
- Lionel Messi
- Giuliano Simeone
- Gianluca Prestianni
- Nicolás González
- Lautaro Martínez
- José Manuel López
- Joaquín Panichelli
El amistoso en Luanda servirá también para evaluar jóvenes talentos como Giuliano Simeone y Gianluca Prestianni, quienes buscan ganarse un lugar entre los 23 que viajarán al Mundial.
