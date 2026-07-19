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La espera terminó. Argentina y España ya confirmaron sus formaciones para la final del Mundial 2026, el partido que este domingo definirá al nuevo campeón del mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo, buscará el bicampeonato luego de una campaña que tuvo su punto más alto en la épica remontada frente a Inglaterra en las semifinales. Del otro lado estará una España que llega con una sólida actuación a lo largo del torneo y que intentará conquistar su segunda Copa del Mundo.

Para este compromiso, Lionel Scaloni confirmó el equipo con algunas modificaciones respecto al encuentro anterior. El entrenador apostó por Emiliano Martínez en el arco; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Nicolás González en el mediocampo; mientras que Lionel Messi y Julián Álvarez serán la dupla ofensiva.

Luis de la Fuente, en tanto, mantuvo la base del equipo que eliminó a Francia y confirmó a Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena.

El encuentro comenzará a las 16 (hora de Argentina) y será arbitrado por el esloveno Slavko Vincic. La final podrá verse por Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.