Argentina y Estados Unidos oficializaron este jueves un marco general para un Acuerdo de Comercio e Inversión, un entendimiento que profundiza la alianza estratégica iniciada con el swap financiero por USD 20.000 millones, del cual ya se ejecutaron USD 2.800 millones. El anuncio fue realizado por la Casa Blanca y celebrado por el canciller Pablo Quirno, quien destacó que se trata del primer logro resonante de su gestión.

El acuerdo apunta a incrementar el comercio bilateral, aunque con una mayoría de concesiones del lado argentino. Según detalló el comunicado oficial, ambos países avanzarán en una agenda de apertura de mercados, reducción de barreras y cooperación económica.

Beneficios acotados para Argentina

Para la Argentina, el entendimiento incluye acceso preferencial al mercado estadounidense en “ciertos recursos naturales no disponibles” y en productos no patentados de uso farmacéutico. También se acordó una revisión favorable de Washington sobre aranceles al aluminio y al acero, sectores que enfrentaban restricciones comerciales.

Otro punto relevante es la apertura recíproca para los mercados de carne vacuna, donde Argentina podría obtener un beneficio comparativo mayor por su capacidad exportadora.

Sin embargo, especialistas advierten que el balance del acuerdo es más favorable para Estados Unidos. El economista Martín Kalos afirmó que se trata de un entendimiento donde “los beneficios son mayores para Estados Unidos que para Argentina”, con exportaciones nacionales concentradas en rubros de bajo valor agregado.

Las concesiones que hará la Argentina

El texto indica que Argentina otorgará acceso preferencial a Estados Unidos en una amplia gama de productos:

Medicamentos

Productos químicos

Maquinaria

Tecnologías de la información

Dispositivos médicos

Vehículos

Productos agrícolas

Además, Argentina:

Abrirá su mercado al ganado bovino en pie de EE.UU.

Permitirá el ingreso de carne aviar en el plazo de un año

No restringirá productos que utilicen ciertos términos de quesos y carnes

Simplificará registros para carne vacuna, porcina y productos lácteos estadounidenses

No exigirá registro de establecimientos para importación de lácteos

Un punto clave es la eliminación progresiva de barreras no arancelarias, incluidas licencias de importación, formalidades consulares y el impuesto estadístico. También se permitirá el ingreso de bienes estadounidenses que cumplan estándares sectoriales de su país o normas internacionales.

En tanto, varias cláusulas están orientadas a limitar la entrada de productos provenientes de países competidores de Estados Unidos, con China en el centro de la escena. Argentina se compromete a:

Combatir bienes falsificados

Prohibir importación de productos fabricados con violaciones laborales

Reforzar herramientas contra prácticas desleales de mercado

Abordar distorsiones por subsidios o empresas estatales

El país también facilitará el comercio digital con EE.UU. reconociendo firmas digitales avaladas por leyes estadounidenses.

El canciller Pablo Quirno destacó que el Acuerdo Marco “crea las condiciones para aumentar las inversiones de Estados Unidos en Argentina e incluye reducción de tarifas para sectores clave”.

En paralelo, el presidente Javier Milei confirmó la noticia durante un acto en Corrientes, tras cerrar el Congreso de Economía Regional con un discurso enfocado en la importancia del capitalismo, la seguridad jurídica y la libertad económica como motores del crecimiento.

Milei sostuvo que el país atraviesa una oportunidad histórica debido a la “alta rentabilidad del capital” tras décadas de estancamiento y aseguró que este acuerdo reafirma la inserción internacional de la Argentina.

“Estamos en un rumbo que va a hacer a la Argentina grande nuevamente”, afirmó el mandatario, en línea con su estrategia de fortalecer la relación bilateral con Washington.