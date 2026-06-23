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La Selección argentina ya tiene marcado en el calendario su próximo gran desafío en el Mundial 2026. Tras asegurar el primer puesto del Grupo J, el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará los 16avos de final el viernes 3 de julio, a las 19:00 (hora argentina), en el Miami Stadium, conocido también como Hard Rock Stadium.

La Albiceleste selló su clasificación como líder de la zona luego del triunfo por 2 a 0 frente a Austria, resultado que, combinado con la victoria de Argelia por 2 a 1 sobre Jordania, confirmó de manera anticipada el primer lugar del grupo.

Con este panorama, Argentina afrontará el próximo compromiso con mayor tranquilidad. El sábado 27 de junio cerrará su participación en la fase de grupos frente a Jordania, en Dallas, con el liderazgo ya asegurado y con la posibilidad de que Scaloni rote nombres y administre cargas pensando en la etapa decisiva del certamen.

Un rival todavía por definirse

En la próxima instancia, el conjunto nacional se medirá con el segundo clasificado del Grupo H, una zona que todavía mantiene abiertas todas las posibilidades.

España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita son los equipos que siguen en carrera y cualquiera podría convertirse en el próximo rival de Argentina.

La definición llegará el viernes 26 de junio, cuando se disputen en simultáneo los encuentros entre Uruguay y España, y Cabo Verde frente a Arabia Saudita, ambos desde las 21:00 (hora argentina).

El camino hacia la final

La confirmación del primer puesto no solo le dio tranquilidad a Argentina, sino que también comenzó a delinear su recorrido en el cuadro eliminatorio.

En caso de superar los 16avos de final, la Selección volverá a jugar el martes 7 de julio, a las 13:00, en Atlanta, por los octavos de final.

Hasta el momento, el equipo argentino llega con números sólidos: puntaje ideal, sin goles en contra y con Lionel Messi como principal figura, tras actuaciones determinantes en los partidos frente a Argelia y Austria.

Con el objetivo de defender la corona obtenida en Qatar 2022, la Scaloneta ya tiene su primera parada eliminatoria confirmada: será el viernes 3 de julio, en Miami, con un lugar en octavos en juego.