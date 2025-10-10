Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Río Gallegos Golf Club (RGGC) anunció para mañana, sábado 11/10, el inicio de su Campeonato Anual 2025/2026, una temporada que llevará el nombre de Eduardo “Lalo Harris” en reconocimiento a una figura entrañable para la institución. La jornada inaugural se jugará a 18 hoyos, con salidas desde las 08:30 organizadas por la Subcomisión de Torneos, y será puntuable para el ranking anual, que se extenderá durante los próximos meses.

El arranque llega con expectativa renovada tras el receso y el trabajo de preparación del campo, habitual escenario del circuito local. Más allá del resultado deportivo, la fecha de apertura siempre funciona como punto de reencuentro: vuelve la rutina de tarjetas, la charla en el club house y el clima de camaradería que distingue al golf riogalleguense. El detalle no es menor: el rótulo “Campeonato Lalo Harris” le imprime un sentido simbólico a la temporada, honrando a quien dejó huella en la formación y crecimiento del club.

Harris en el campo de golf que lleva su nombre.

La convocatoria es amplia. Quienes compiten habitualmente volverán a medir su nivel desde la primera bandera, mientras que jugadores y jugadoras que deseen sumarse al RGGC, ya sea para participar del torneo o para aprender a jugar, encontrarán puertas abiertas con propuestas de iniciación y acompañamiento de socios experimentados. Iniciativas recientes como “Mi Primer Swing” y el formato ágil “Corte 9” confirman la apuesta por integrar a nuevas personas a la comunidad del golf.

Con el primer drive, el RGGC abre una vuelta que será larga y exigente: fairways angostos, un rough que no perdona y greens para leer fino. El Campeonato “Lalo Harris” marcará la 25/26 golpe a golpe.