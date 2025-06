Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno permitirá, finalmente, el ingreso de carne con hueso a la Patagonia desde zonas del país donde la fiebre aftosa está controlada con vacunación. Según pudo saber el diario La Nación, este viernes se publicará una resolución del Senasa al respecto y el cambio será parcial: solo se aceptarán cortes con huesos planos, como el asado o el costillar.

Según la misma fuente, específicamente, se autoriza el traslado de costilla, asado y esternón, siempre y cuando cumplan con estrictas condiciones sanitarias, como la maduración de la carne, el pH, el tipo de empaque y el origen de los animales sacrificados. Por ahora seguirán prohibidos los cortes con huesos largos, como el osobuco o el lomo con hueso.

. César Guatti, representante de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz.

Esta medida modifica una prohibición que rige desde 2002, cuando la Patagonia fue declarada zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. Desde ese momento, no se permitía el ingreso de carne con hueso desde el norte de la región, ni siquiera desde provincias donde se vacuna de forma regular y tienen reconocimiento internacional por su estatus sanitario.

Por supuesto que esta situación es rechazada por los productores de la Patagonia, entre ellos los de Santa Cruz. Uno de ellos, César Guatti indicó a La Opinión Austral que aún “no sabemos en detalle cómo sería la resolución” y afirmó que a través de CRA (Confederaciones Rurales de la Argentina) le estamos pidiendo que nos muestren cuáles fueron las respuestas de Unión Europea y de Chile. No sé si nos la darán. En principio, es algo negativo para nosotros”.

Luego, sostuvo: “De todas maneras, estamos esperando ver los alcances de la resolución. A partir de cuando aparece como que derogarían la 180 y harían una nueva resolución. Y no tuvimos otra comunicación, más lo que se puede saber por los medios de prensa. Y, bueno, algunos miembros de la mesa ovina patagónica pudieron hablar con (Sergio) Iraeta (Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca) y les confirmó de que una resolución iba a salir mañana (por el viernes), que sería solo para el hueso plano, pero no sabemos más del resto. Así que, bueno, estamos atentos a todo lo que pueda pasar mañana y a nuestro pedido de que las contestaciones de Unión Europea y Chile nos las puedan hacer públicas y llegar a nosotros para saber a qué vamos a estar atentos”, enfatizó.

Ya habría ingresado asado de Brasil a la provincia de Río Negro.

Asimismo, Guatti dio su opinión personal: “Pienso que tanto Unión Europea como Chile, como esto es una resolución que emitió el Senasa y comunicó a los países de Unión Europea y a Chile lo de la resolución 180, yo entiendo que los países responden en este sentido con mucha cautela y le habrán dicho, bueno, ustedes como Argentina hagan lo que quieran, son un país soberano, después nosotros veremos lo que hacemos en la medida que evolucione el proceso, se cumplan con las normas que seguramente estarán explícitas en esa resolución, de cuáles van a ser las condiciones en las cuales esa carne debe entrar a la Patagonia”.

En ese sentido, manifestó: “Tenemos un mal antecedente porque hubo una inspección hace algunos meses del Servicio de Sanidad Animal de México, que dio de baja como a 10 plantas argentinas porque no cumplían con los requisitos formales para el ingreso de la carne argentina a México; y eso evidentemente es una falla del servicio sanitario argentino que no hace cumplirle a las plantas frigoríficas lo que las plantas deben cumplir y supongo que eso mismo va a pasar en este caso de la carne que va a entrar a la Patagonia; son las dudas que me quedan así que todo esto abre un nuevo abanico de posibilidades distintas vamos a ver cómo evoluciona esto”, cerró.

Cabe recordar que las autoridades provinciales también se habían manifestado al respecto. “No se puede castigar a la Patagonia por tener el mejor estatus del mundo”, había dicho a LU12 AM680 el presidente del Consejo Agrario Provincial, Adrián Suárez. Fue el mes pasado después de conocerse que había ingresado carne con hueso de Brasil a la provincia de Río Negro.