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La música ya empieza a marcar el ritmo de la visita de León XIV a la Argentina. En el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, se realizó un ensayo del coro que acompañará al Sumo Pontífice durante la misa multitudinaria prevista para este lunes 9 de noviembre, a las 11:30.

La formación, denominada Ensamble Coral León XIV, fue creada especialmente para esta celebración y reúne a integrantes de seis agrupaciones de la Arquidiócesis de Buenos Aires.

En total, participan más de 150 cantantes, acompañados por 70 instrumentistas de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela.

Bajo la dirección del maestro Darío Domínguez Xodo, el conjunto interpretará un repertorio de trece piezas litúrgicas. La propuesta combina música tradicional, composiciones en latín y obras argentinas con elementos populares. Los arreglos musicales están a cargo de Tobías Buteler, quien adaptó las piezas para la formación coral y orquestal.

La preparación incluyó un ensayo general en la Usina del Arte, donde los coreutas y músicos pudieron reunir por primera vez el trabajo que venían realizando por separado. La experiencia convocó a participantes de distintas parroquias, comunidades y localidades, unidos por una misma celebración.

La emoción detrás del ensayo

La Opinión Austral dialogó con Juan Obando, vecino de Río Gallegos que viajó a la Capital Federal para presenciar la llegada del Pontífice. El santacruceño fue testigo de los preparativos del coro y compartió con este medio sus impresiones sobre el encuentro musical.

“Fue muy emocionante ver el ensayo. Mucha energía y talento. No puedo creer que en este lugar el papa ofrezca la misa para millones de personas”, expresó.

La ceremonia tendrá lugar en el Monumento de los Españoles, en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento. Antes de la celebración, León XIV recorrerá la zona en el papamóvil para saludar a los fieles.

La misa será uno de los acontecimientos centrales de la visita apostólica del Pontífice, que comenzó este domingo 8 y se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde Buenos Aires, de la mano de sus periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose, para registrar cada instancia de la agenda papal.

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