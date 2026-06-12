La apertura del Mundial 2026 tuvo todos los ingredientes de una fiesta inolvidable: con el Estadio Azteca colmado y millones de espectadores siguiendo la transmisión en todo el mundo, la ceremonia inaugural apostó por una fuerte identidad latinoamericana y reunió a algunos de los artistas más populares.

El encargado de la inauguración fue Maná; la histórica banda mexicana apareció sobre el escenario para interpretar “Oye mi amor”, uno de los himnos más reconocidos de su extensa trayectoria.

La energía continuó con la aparición del venezolano Danny Ocean, que tomó la posta con “Partidazo”, una de las canciones vinculadas al torneo.

La representación mexicana volvió a cobrar protagonismo cuando “Los Ángeles Azules” se unieron a Belinda para interpretar “Por ella”; la combinación entre la tradicional cumbia del grupo y la presencia de la cantante generó uno de los shows más celebrados por el público.

Minutos después, llegó uno de los ingresos más esperados de toda la ceremonia: J Balvin irrumpió en el Estadio Azteca a bordo de un automóvil especialmente diseñado para el show, en medio de una escenografía futurista y un impresionante despliegue visual; al ritmo de “Qué calor”, el colombiano convirtió el recinto en una auténtica fiesta y reafirmó su condición de figura global de la música urbana.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la noche tuvo como protagonista a Shakira: la artista colombiana apareció entre una lluvia de luces para interpretar “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, acompañada por la estrella nigeriana Burna Boy; la actuación combinó coreografías y una producción de primer nivel que terminó por coronar una ceremonia cargada de emociones.

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