Así fue la llegada del sable corvo de San Martín a la provincia de Santa Fe La histórica reliquia partió del Museo Histórico Nacional rumbo a San Lorenzo, donde quedará bajo custodia del Ejército Argentino. El acto central será encabezado por el presidente Javier Milei y contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El traslado del sable corvo del general José de San Martín comenzó desde el Museo Histórico Nacional con destino al Regimiento de Granaderos a Caballo. El presidente Javier Milei encabezará el acto central a las 19 en la ciudad santafesina de San Lorenzo, escenario del enfrentamiento entre las fuerzas patriotas y los realistas, con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro.

La reliquia partió del edificio porteño a las 8.45, bajo custodia de personal de seguridad, especialistas en conservación y efectivos de la histórica unidad militar. El arribo a Aeroparque se produjo a las 11, para después emprender el vuelo rumbo a Santa Fe.

La designación del Regimiento de Granaderos a Caballo responde a un profundo valor simbólico. San Lorenzo ocupa un lugar clave en la memoria argentina: allí se libró el Combate de San Lorenzo, la única acción bélica encabezada por San Martín en territorio nacional y el bautismo de fuego de los Granaderos.

El jueves último, la Justicia Federal rechazó una medida cautelar impulsada por descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero, que buscaba frenar el traslado del arma histórica. La jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 12, señaló que no se acreditó la postura que sostiene que la donación del sable corvo se realizó “con cargo”, es decir, con una obligación accesoria para el Estado vinculada al lugar de guarda en el Museo Histórico Nacional.

La magistrada también recordó que la pieza permaneció durante décadas en el cuartel de los Granaderos tras dos robos ocurridos en los años sesenta, hasta que en 2015 la entonces presidenta Cristina Kirchner resolvió “restituirlo” mediante un decreto. En ese mismo contexto, la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia indeclinable luego de la decisión oficial de avanzar con el traslado.

Leé más notas de La Opinión Austral