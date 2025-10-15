Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La emoción de Nicolás Behringer, flamante ganador de La Voz Argentina 2025, trascendió la pantalla. El joven de 28 años vivió el momento más importante de su vida desde la intimidad de su hogar, acompañado por sus seres queridos.

La final del reality musical, emitido por Telefe, fue pregrabada y filmada en cuatro versiones distintas —una con cada finalista siendo anunciado como campeón—, lo que mantuvo en suspenso a los participantes y al jurado hasta la emisión del último programa.

La reacción viral de Nicolás al conocer que fue el ganador

Behringer conoció el resultado final mientras miraba el programa desde su casa, junto a cinco amigos, su hermana y su novia. El instante exacto en el que el conductor Nicolás Occhiato anunció su nombre fue registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se lo ve expectante, con los brazos cruzados, y segundos después, al escuchar su nombre, se cubre el rostro con ambas manos, completamente emocionado. Su entorno reaccionó con euforia: abrazos, saltos y gritos de alegría llenaron la habitación en una escena que conmovió a miles de usuarios en Internet.

Aunque esta fue su reacción privada, durante la grabación en el estudio se vio a su coach, Luck Ra festejandoo con euforia. El joven cuartetero, que ganó La Voz Argentina en su debut como jurado, pegó saltos por todo el estudio y hasta tiró a Behringer al piso para celebrar a lo grande este triunfo.

El camino de superación de Nicolás Behringer

Conmovido por la magnitud del logro, Behringer expresó: “No sé cómo abordar esto. Si alguien se para en un pantano no brilla, y este lugar está lleno de luz”.

Durante la competencia, el artista compartió su historia personal marcada por la superación de la ansiedad y el miedo escénico. “Mi mayor logro fue encontrar tranquilidad donde antes solo había ansiedad”, confesó.

También contó que en sus inicios no se animaba a cantar frente a otros, ni siquiera a ser grabado con un celular. “Solo cantaba en la ducha o en mi casa”, recordó emocionado.

El premio del ganador de La Voz Argentina 2025

Como ganador de la quinta temporada de La Voz Argentina, Nicolás Behringer obtuvo:

El joven artista ya adelantó que planea destinar parte del dinero a comprar una vivienda para su hermana y para él, cumpliendo así uno de sus mayores sueños.