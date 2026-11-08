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Tras 39 años de espera, un papa volvió a pisar suelo argentino. Con el arribo del papa León XIV al Aeroparque Jorge Newbery se puso fin a casi cuatro décadas sin la presencia de un pontífice en el país, desde la histórica visita de Juan Pablo II en 1987.

En la pista de aterrizaje tuvo lugar el saludo formal registrado durante la transmisión en vivo. En la imagen se observa al presidente Javier Milei junto al pontífice León XIV, acompañados por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, en el marco del recibimiento oficial.

Tapa de La Opinión Austral del domingo 8 de noviembre de 2026 llega el Papa León XIV a la argentina

El arribo a Buenos Aires marca el inicio de la segunda escala de su primera gira por Sudamérica. El pontífice llegó al país procedente de Uruguay, donde completó una agenda de tres días con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.

En el territorio uruguayo mantuvo reuniones institucionales, encabezó encuentros multitudinarios con jóvenes en el Estadio Centenario y pronunció discursos enfocados en la contención social, la dignidad laboral y el trabajo comunitario. Tras concluir su agenda en la Argentina, la gira de 12 días finalizará en Perú, país donde el pontífice realizó años atrás una parte clave de su trayectoria pastoral.

Jorga García Cuerva en el saludo protocolar con el presidente Javier Milei.

La agenda contempla encuentros protocolares y celebraciones litúrgicas en un país movilizado por la fe. Durante la estadía se rendirá también un homenaje especial al papa Francisco, en reconocimiento a su pontificado y al anhelo no concretado de regresar a su tierra natal.