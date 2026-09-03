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A pocos minutos del horario previsto para el inicio del paro en los aeropuertos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió suspender momentáneamente la medida de fuerza que había sido anunciada por 48 horas.

La protesta debía comenzar a las 9 de este jueves y afectar la actividad de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Sin embargo, la definición del gremio llegó mientras se desarrollaban negociaciones de último momento con representantes del Gobierno.

Según se informó durante la mañana, la suspensión alcanza inicialmente al paro previsto para este jueves. En caso de que las conversaciones no lleguen a un acuerdo, la medida podría ser reprogramada para otra fecha.

Qué pasará con el paro de ATE en los aeropuertos

Por el momento, la actividad en Aeroparque y Ezeiza se mantiene con normalidad, mientras ATE y el Gobierno intentan avanzar en una solución al conflicto.

Todavía resta determinar qué ocurrirá con el resto del cronograma de protestas anunciado por los trabajadores de la ANAC. La continuidad de las medidas dependerá del resultado de las negociaciones que se mantienen durante esta jornada.