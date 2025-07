Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes pasadas las 10:30 de la mañana, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz, junto a los gremios estatales nacionales y otros sindicatos, concentró en las puertas del PAMI en Río Gallegos en el marco de una nueva jornada de lucha contra los despidos y el desmantelamiento de organismos públicos.

Aunque en un principio se habría pensado que la idea era realizar una conferencia de prensa dentro del edificio, la llegaba de la Policía Federal habría generado un cambio de planes por lo que la misma se realizó en la vereda frente a ese organismo.

En ese sentido, se expresaron las consignas que convocaron la jornada: no a los despidos en el PAMI, no al cierre de Vialidad Nacional y no al cierre del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). “Estamos afuera del PAMI por la situación que estamos atravesando los trabajadores de los organismos nacionales”, expresó uno de los referentes de ATE.

Los trabajadores se manifestaron en pedido de reincorporación de los trabajadores despedidos. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL)

Luego, Romina Lasagno, delegada de ATE INTA, denunció que el Gobierno Nacional, bajo la excusa de “eficientizar el Estado”, está “desmantelando organismos públicos que funcionan, y que detrás de cada cierre hay un negocio inmobiliario en favor de los amigos del poder” y dijo: “No es ajuste ni eficiencia: es un saqueo planificado. Están vendiendo tierras del INTA y edificios públicos con fines especulativos”.

Además, la delegada repudió los despidos en el Estado Nacional y exigió la reincorporación inmediata de los trabajadores cesanteados en organismos como PAMI o Agricultura Familiar. “Nos echan del Estado y no tenemos opciones en el privado, que también está en crisis. Este Gobierno aplica políticas nefastas con consignas mentirosas. Invitamos a la población a investigar por qué cierran organismos y a sumarse a la lucha en defensa de lo público”, concluyó.

Delegada de los Viales Nacionales Jacqueline Bórquez. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL)

En tanto, la delegada local de Vialidad Nacional, Jaqueline Bórquez manifestó que “los trabajadores estamos en la incertidumbre de no saber qué va a pasar con nosotros, supuestamente nos pasan a disponibilidad” y agregó: “Pero en el decreto no dice si quedamos en algunas de las Agencias que supuestamente van a crear y tampoco dice cómo van a mantener las rutas”.

“Parásitos sindicales”

La convocatoria de ATE frente al edificio de PAMI tuvo su respuesta. Lucas Oyarzo, coordinador de Políticas Sociales y uno de los referentes de La Libertad Avanza en Santa Cruz, indicó: “Primer gobierno que se planta, y todo necesariamente parte de un Presidente (Javier Milei) que tiene las ideas claras y contagia al resto”, subrayó en redes sociales.

Más adelante, consideró: “De ahí para abajo, hasta el último argentino, el país se niega a seguir viviendo bajo las micro-tiranías de sindicatos mafiosos. Histórico”. Y finalizó: “Estamos en contra de todos ustedes parásitos sindicales”.