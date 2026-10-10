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El Torneo Regional Federal Amateur entra en una etapa decisiva para Atlético San Julián y J.J. Moreno de Puerto Madryn, que este domingo comenzarán a disputar una serie eliminatoria por los 16avos de final de la Región Patagonia. El encuentro de ida se jugará en suelo santacruceño, a partir de las 15 horas, con el arbitraje de Nicolás Graves, representante de Río Gallegos.

El cruce marcará el inicio de un desafío importante para ambos equipos, que buscarán dar el primer paso hacia la siguiente instancia del certamen nacional. Atlético San Julián intentará aprovechar la localía para conseguir un resultado favorable, mientras que el conjunto chubutense procurará sumar fuera de casa y llegar con buenas perspectivas a la definición.

J.J. Moreno de Puerto Madryn terminó como líder de su zona, lo que le permite definir la serie de local.

El “Naranja” llega como ganador de su zona

J.J. Moreno afrontará esta instancia después de finalizar en el primer puesto de la Zona 6 de la Patagonia. El equipo de Puerto Madryn, dirigido por Gustavo Caamaño, tendrá la ventaja de definir la llave como local, una condición que buscará aprovechar en el encuentro de vuelta.

Para afrontar los playoffs, el conjunto portuario incorporó dos futbolistas que llegan a préstamo desde Guillermo Brown: el mediocampista ofensivo Alan Silva y el volante Branco Mera. Ambos quedaron habilitados para jugar y forman parte de las alternativas disponibles para el cuerpo técnico en esta nueva etapa de la competencia.

El plantel del “Naranja” emprendió un extenso viaje hacia Santa Cruz para afrontar el primer compromiso de una serie que exigirá regularidad y concentración durante los dos encuentros.

Atlético San Julián buscará hacerse fuerte en casa

Del otro lado estará Atlético San Julián, que intentará capitalizar su condición de local en un partido que puede resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar de ronda.

El equipo santacruceño terminó segundo en la Zona 4, grupo que compartió con Boxing Club de Río Gallegos y Río Mayo. En esa fase reunió nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota, resultados que le permitieron acceder a los cruces eliminatorios.

Ahora, el desafío será sostener ese rendimiento frente a un rival que llega fortalecido por haber ganado su grupo y que contará con la posibilidad de cerrar la serie ante su público.