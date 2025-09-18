Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves el Senado de la Nación rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La propuesta fue sancionada por el Congreso a fines de agosto, pero el mandatario nacional la había vetado el 12 de septiembre.

El rechazo al veto obtuvo 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. Ahora, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados. En ambas cámaras, la oposición necesita los dos para revertir los vetos.

Los senadores santacruceños Alicia Kirchner (UxP), José María Carambia (Por Santa Cruz) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz).

En cuanto al voto de los senadores santacruceños, tanto Alicia Kirchner (Fuerza Patria) como Natalia Gadano y José María Carambia (Por Santa Cruz) rechazaron el veto del presidente.

Qué dice la ley

El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias está contemplado en la Ley de Coparticipación Federal para atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” de los gobiernos provinciales.

¿Qué dice la ley? Que del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los queda el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática y el 1% restante se reserva para los ATN.

A los ATN se los denomina transferencias no automáticas o “discrecionales”, dado que pueden ser repartidos según la voluntad del Ejecutivo nacional, pero sin seguir ningún criterio ni prioridad establecidos de antemano.

La iniciativa presentada incorpora un artículo a la Ley 11.672 (Ley Permanente de Presupuesto), en el que se establece que el Fondo de ATN debe coparticiparse de forma automática y diaria, como el resto de los fondos, y que “los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”.