Este jueves el Senado de la Nación rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La propuesta fue sancionada por el Congreso a fines de agosto, pero el mandatario nacional la había vetado el 12 de septiembre.
El rechazo al veto obtuvo 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. Ahora, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados. En ambas cámaras, la oposición necesita los dos para revertir los vetos.
En cuanto al voto de los senadores santacruceños, tanto Alicia Kirchner (Fuerza Patria) como Natalia Gadano y José María Carambia (Por Santa Cruz) rechazaron el veto del presidente.
Qué dice la ley
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias está contemplado en la Ley de Coparticipación Federal para atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” de los gobiernos provinciales.
¿Qué dice la ley? Que del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los queda el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática y el 1% restante se reserva para los ATN.
A los ATN se los denomina transferencias no automáticas o “discrecionales”, dado que pueden ser repartidos según la voluntad del Ejecutivo nacional, pero sin seguir ningún criterio ni prioridad establecidos de antemano.
La iniciativa presentada incorpora un artículo a la Ley 11.672 (Ley Permanente de Presupuesto), en el que se establece que el Fondo de ATN debe coparticiparse de forma automática y diaria, como el resto de los fondos, y que “los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”.
