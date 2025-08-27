Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobierno nacional oficializó un aumento del impuesto al gas natural que se aplica para financiar los subsidios a los consumos residenciales en zonas frías. La alícuota pasa de 6,6% a 6,8%, según lo establece la Resolución 1253/2025 del Ministerio de Economía, publicada hoy en el Boletín Oficial.

El recargo del 6,8% se aplicará sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada metro cúbico que ingrese al sistema de ductos. También alcanza a los volúmenes destinados al autoconsumo.

De acuerdo con la normativa, este incremento deberá trasladarse a las facturas de los usuarios afectados por el servicio. Sin embargo, las empresas distribuidoras y subdistribuidoras no obtendrán ganancias ni pérdidas por esta aplicación, ya que el ajuste será trasladado en forma directa.

Asimismo, las comercializadoras deberán aplicar y trasladar el recargo exacto sobre el precio del gas natural adquirido en el PIST.

Por qué sube el impuesto al gas

El Ministerio de Economía justificó la medida en la necesidad de mayores fondos para el régimen de compensaciones del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

Esta suba se enmarca en la emergencia del Sector Energético Nacional y en la reestructuración de los subsidios a la energía, que busca reducir el aporte estatal generalizado a la demanda.

El incremento se aplicará a los consumos realizados a partir del día en que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) publique en el Boletín Oficial los procedimientos especiales para la facturación de este recargo.