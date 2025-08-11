Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A partir del 11 de agosto, el precio de la nafta y el gasoil podría registrar un nuevo ajuste como consecuencia de la actualización en el valor de los biocombustibles.

La Secretaría de Energía aprobó un incremento del 4% en el precio mínimo de adquisición del biodiésel -utilizado para su mezcla con gasoil- y del 3% en ambas variantes de bioetanol -destinadas al corte de naftas-, según lo establecido en las resoluciones 341/2025 y 342/2025 publicadas este lunes en el Boletín Oficial.

La medida amplía la diferencia de precios entre biodiésel y bioetanol, algo que se repite desde hace meses. En julio, por ejemplo, las subas autorizadas fueron de 2% y 1%, respectivamente. Sin embargo, el efecto sobre los valores al público se ve condicionado por las nuevas estrategias comerciales que aplican las petroleras, con precios que varían según horario, forma de pago y ubicación.

Actualmente, los biocombustibles representan solo una parte de los factores que determinan el precio final de los combustibles. Las otras tres variables suelen tener un mayor peso.

Con el ajuste, la tonelada de biodiésel pasó a $1.354.507, mientras que el litro de bioetanol de caña de azúcar subió a $824,044 y el de maíz a $755,258. El aumento porcentual, en todos los casos, supera a la inflación estimada para agosto.

La legislación vigente establece que hasta un 12% del contenido de naftas y gasoil debe ser cubierto con biocombustibles. El componente impositivo, clave en la formación de precios, viene registrando postergaciones desde hace más de cuatro años para evitar un impacto mayor en la inflación.

Si el Gobierno aplicara la totalidad de la carga impositiva pendiente, los surtidores podrían mostrar un alza de entre el 10% y el 15%. Sin embargo, la proximidad de las elecciones legislativas del 26 de octubre alimenta la expectativa de una nueva postergación, tal como ocurrió en agosto y posiblemente vuelva a repetirse en septiembre.