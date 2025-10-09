Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un movimiento sin precedentes para la Casa Rosada, Estados Unidos anunció medidas económicas directas para estabilizar la economía argentina ante lo que calificó como un momento de “aguda iliquidez”. El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, confirmó la compra directa de pesos argentinos y la firma de un acuerdo de swap de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central de Argentina.

En un mensaje publicado en X (antes Twitter), Bessent explicó: “Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo al FMI, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos.”

El funcionario norteamericano detalló que estas medidas buscan inyectar liquidez al mercado y respaldar la moneda local, y destacó que el esquema de bandas cambiarias vigente sigue siendo adecuado. Además, precisó que el acuerdo de swap proporcionará un respaldo crucial en divisas para la estabilidad financiera del país.

“El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”, afirmó Bessent.

Apoyo político y económico a Milei

Bessent elogió las “audaces reformas económicas” implementadas por el gobierno de Javier Milei y su “prudente estrategia fiscal”, y subrayó que el éxito de Argentina es de “importancia sistémica” y un interés estratégico para EE.UU.

“Me alentó su enfoque en lograr una libertad económica fiscalmente sólida para el pueblo argentino mediante la reducción de impuestos, el aumento de la inversión, la creación de empleo en el sector privado y la colaboración con aliados. A medida que Argentina se libera del lastre del Estado y deja de gastar para la inflación, grandes cosas son posibles”, sostuvo el secretario de Tesoro.

El funcionario también destacó que el presidente Donald Trump respalda plenamente estas medidas: “La administración Trump es decidida en nuestro apoyo a los aliados de Estados Unidos. Empresarios norteamericanos están ansiosos por unir más estrechamente las economías estadounidense y argentina.”

Reuniones estratégicas y próximos encuentros

Los anuncios de Bessent llegaron tras cuatro días de reuniones intensivas en Washington con el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo. El Secretario del Tesoro señaló que discutieron los sólidos fundamentos económicos de Argentina y los cambios estructurales en marcha que podrían generar mayores exportaciones en dólares y reservas de divisas.

Además, confirmó que Donald Trump se reunirá con Javier Milei el 14 de octubre y que él mismo volverá a encontrarse con Caputo durante las Reuniones Anuales del FMI.

“Mientras Argentina levante el peso muerto del estado y deje de gastar en inflación, grandes cosas son posibles”, concluyó Bessent.

Los expertos destacan que la compra directa de pesos y el swap por US$20.000 millones representan un respaldo financiero sin precedentes, con el objetivo de dar estabilidad a los mercados y fortalecer la economía argentina en un contexto de alta volatilidad.