Este lunes, tras unas elecciones legislativas en donde “Fuerza Patria” ganó las elecciones bonaerenses por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza, el gobernador Axel Kicillof interpretó el resultado como un doble plebiscito: un aval a su gestión y un rechazo a las políticas de Javier Milei.

“No hay sector en la provincia de Buenos Aires que no haya sido víctima de la política de Milei”, lanzó Kicillof en diálogo con Alejandro Bercovich en Radio con Vos. Y fue más allá: “Nadie que tenga una persona con discapacidad en su familia puede votar a Milei. Nadie que tenga un jubilado en su familia o que tenga empatía puede votar a Milei. Nadie que sea trabajador, que todos los días les están quitando derechos, debería votar a Milei”.

El gobernador bonaerense repasó los factores de la victoria y destacó el respaldo de los intendentes peronistas: “Ganamos las PASO, las generales, el balotaje. Le ganamos por 17 puntos las generales y eso se expresó también ahora. Es un gobierno con respaldo”.

Kicillof indicó que lo llamó Guillermo Francos para felicitarlo pero que no le respondieron sobre el pedido de reunión con Milei.

Uno de los ejes de la charla fue la educación. Al comentario de Bercovich, que remarcó que ninguna de las escuelas donde la gente votó tuvo alguna mejora de Milei, Kicillof respondió con datos: “Milei tiene frenadas 80 escuelas que estaba construyendo el gobierno nacional en la provincia. Son mil obras en total: 80 son escuelas y 16.000 viviendas. Nosotros, desde la gestión provincial, inauguramos 286 escuelas nuevas y reconstruimos 501. Nunca se hizo tanto en materia de infraestructura escolar”.

El gobernador también denunció recortes que, asegura, afectan directamente a la seguridad y la gestión provincial: “Milei nos cortó un fondo que estaba marcado por ley para equipamiento en seguridad. Tuvimos que comprar patrulleros con recursos propios. No puede construir su presunto superávit sobre recursos que por ley nos corresponden. Es ilegal y lo tiene que resolver rápidamente”. Y señaló: “Milei no puede construir su presunto superávit sobre recursos que por ley nos corresponden”.

No se puede seguir así. Milei tiene que resolverlo y tiene que hacerlo ya”, indicó Kicillof.

Sobre el vínculo con la Casa Rosada, Kicillof confirmó que todavía no habló con Milei tras los comicios. “Después de las elecciones me escribió Guillermo Francos para felicitarme. Yo pedí públicamente una reunión con Milei, pero no tuve respuesta. Le recomiendo que tengamos una reunión, porque si no va a usar este resultado para echarle la culpa de sus desastres económicos a la provincia. Lo que necesitamos ahora es que empiece a cuidar el trabajo, la producción, el salario y las condiciones de vida, que hasta ahora parecen importarle exactamente cero”, dijo.

El mandatario cerró con una advertencia: “Tenemos conflictos muy grandes en la siderurgia, en el textil, en la pesca, en el turismo. La gente con discapacidad está sin cobertura de medicamentos. No se puede seguir así. Milei tiene que resolverlo y tiene que hacerlo ya”.