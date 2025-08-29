Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobierno nacional anunció una baja del 5,49% en el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). La medida regirá para los consumos realizados desde el 1° de septiembre y se verá reflejada en las facturas que llegarán a los hogares a partir de octubre.

La decisión se oficializó mediante la Resolución 357/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La reducción se aplica únicamente en el precio del gas que ingresa al sistema. Luego, será el ENARGAS el encargado de actualizar los cuadros tarifarios que llegarán a los usuarios residenciales, comercios e industrias.

Según el texto oficial, “esta instrucción se enmarca en el objetivo de continuar con la actualización de precios y tarifas del sector energético, buscando mantener estos valores reales lo más constantes posible en un contexto de desaceleración inflacionaria”.