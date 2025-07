Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El calendario 2025 del futsal juvenil en Río Gallegos avanza con ritmo sostenido y muestra una competencia cada vez más pareja y exigente en todas sus divisiones formativas. Con los torneos en plena etapa regular, la tabla de posiciones en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20 refleja la intensidad de cada encuentro y el nivel que los equipos vienen sosteniendo desde principios de año.

En la Sub 15, el dominio de Boxing A es contundente. El equipo verdiblanco lidera con 21 puntos tras siete victorias en igual cantidad de partidos, con una impactante diferencia de gol (+63) y un total de 76 tantos convertidos. Lo siguen de cerca Talleres con 18 y La Academia con 15, mientras que Hispano Americano, Boxing B y La Doce comparten el cuarto escalón con 12 unidades. El torneo está abierto, pero la solidez ofensiva de Boxing A lo perfila como el rival a vencer en esta categoría.

FUTSAL RGL

La Sub 17, por su parte, tiene como claro líder a El Tehuelche, que ganó los seis partidos disputados y acumula 18 puntos con 35 goles a favor. Boxing Club, Talleres y Alumni Futsal lo siguen en la pelea, aunque con más irregularidad en sus campañas. En esta división, Unión Santacruceña presenta dos equipos: el principal marcha octavo con 3 puntos y su equipo “B” se ubica quinto con 9 unidades, mostrando buenas actuaciones pese a los altibajos.

En la siempre competitiva Sub 20, El Tehuelche también es protagonista. Lidera la tabla con 16 puntos en seis encuentros, aunque seguido muy de cerca por Opción Joven, que acumula 15 unidades y es uno de los equipos con mejor diferencia de gol (+21). SDC Patagonia completa el podio con 12 puntos, confirmando su regularidad. En la parte media de la tabla, Unión Santacruceña y Boxing Club todavía están en carrera con 9 y 7 puntos respectivamente. Más atrás, Diablos Rojos, Pelusa Futsal, La Academia y Guardianes FC completan la nómina, con distintas realidades pero con mucho por jugar en lo que queda del año.

En líneas generales, las categorías juveniles del futsal AFA en la capital santacruceña continúan mostrando un crecimiento sostenido, tanto en cantidad de equipos como en el nivel técnico de los partidos. La paridad en varias de las divisiones anticipa definiciones apasionantes de cara al segundo semestre y la etapa decisiva del campeonato.