El diario estadounidense The Wall Street Journal aseguró que los principales bancos de Estados Unidos frenaron el préstamo por US$20.000 millones que el Gobierno de Javier Milei buscaba para reforzar su programa económico.

Según la publicación, JP Morgan, Bank of America y Citigroup se retiraron del plan porque no recibieron del Departamento del Tesoro una definición sobre qué garantías podían utilizar para cubrirse de eventuales pérdidas, lo que incrementó el riesgo de la operación.

Ante ese escenario, las entidades evalúan una alternativa mucho más acotada: un financiamiento de corto plazo tipo “repo” por alrededor de US$5.000 millones. El objetivo sería permitirle a la Argentina afrontar los vencimientos de deuda en dólares de enero, que rondan los US$4.000 millones, mientras el Gobierno intenta acceder al mercado de bonos para obtener divisas adicionales y cancelar la operación en pocos meses.

En redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, evitó confirmar o negar la información del WSJ. Consultado por un usuario que compartió el artículo, respondió únicamente: “Excelente pregunta”, dejando abierta la lectura sobre el verdadero estado de las negociaciones.