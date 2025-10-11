Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por qué se suspendió el partido entre Barracas Central y Boca Juniors

El duelo entre Barracas Central vs Boca Juniors estaba programado para este sábado 11 de octubre a las 14:30, en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, pero fue cancelado por decisión conjunta de la AFA, la Liga Profesional y ambos clubes.

La medida se tomó en señal de respeto por la muerte de Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más importantes en la historia de Boca, campeón de la Copa Libertadores 2007 y referente del fútbol argentino.

La decisión se comunicó a menos de 48 horas del encuentro, generando consenso entre las autoridades deportivas y los equipos involucrados. Desde la LPF informaron que el partido será reprogramado antes del cierre del Clausura 2025, procurando no alterar el desarrollo general del campeonato.

Posible nueva fecha: cuándo se jugaría Barracas Central vs Boca Juniors

Según trascendió en las últimas horas, la fecha más probable para la reprogramación del partido entre Barracas Central y Boca Juniors sería el sábado 25 de octubre, aprovechando el fin de semana sin actividad oficial por las elecciones de medio término que se celebrarán en gran parte del país.

Ese parate en el calendario permitiría a la organización recuperar encuentros pendientes sin afectar el cronograma regular del torneo. De confirmarse, el partido se disputaría en el estadio de Barracas y conservaría su horario vespertino.

Otros partidos que se reprogramarán ese fin de semana

El receso que se extenderá entre el viernes 24 y el domingo 26 de octubre también será aprovechado para regularizar otros compromisos suspendidos de la Liga Profesional:

Sarmiento vs Rosario Central : se completarán los minutos pendientes del encuentro interrumpido por condiciones climáticas.

vs : se completarán los minutos pendientes del encuentro interrumpido por condiciones climáticas. Independiente vs Platense: se jugará el partido postergado tras la inhabilitación temporal del estadio Libertadores de América, a raíz de los incidentes registrados en el duelo ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

De esta manera, el 25 de octubre se perfila como una fecha clave para normalizar el calendario del Torneo Clausura 2025, con varios equipos recuperando encuentros aplazados.

Qué sigue para Boca Juniors tras la pérdida de Miguel Russo

Mientras tanto, Boca Juniors volverá a competir el sábado 18 de octubre, cuando reciba a Belgrano en La Bombonera. Ese encuentro marcará el primer partido tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, y se espera un homenaje especial en su memoria por parte del club, la hinchada y la Liga.

La confirmación oficial de la nueva fecha del duelo con Barracas Central se anunciará en los próximos días, una vez que la AFA y la LPF definan los detalles logísticos y de seguridad correspondientes.