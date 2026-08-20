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El senador nacional y presidente provisional del Senado de la Nación, Bartolomé Abdala, participó de la 23° edición del Council of the Americas, realizada en el Hotel Alvear de Buenos Aires, donde conversó con La Opinión Austral, en el marco de la cobertura especial de las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose.

Durante el encuentro, Abdala destacó la necesidad de fortalecer la competitividad de la industria nacional y avanzar en una reforma tributaria que permita reducir los costos que afrontan las empresas en los distintos niveles del Estado.

“Nosotros buscábamos que haya más importación. Entendemos que la industria nacional tiene que ser competitiva”, señaló el senador, y agregó que es necesario debatir “los costos tanto en el municipio como en la provincia”, ya que estos terminan impactando en el precio de los productos argentinos.

En relación con las inversiones, Abdala remarcó la importancia de generar confianza entre los empresarios. “Lo que se busca es la confianza para que entreguen las inversiones”, sostuvo, y destacó que Argentina comenzó a superar récords en distintos rubros de exportación.

El Súper RIGI

Este miércoles, las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General del Senado retomaron el análisis del proyecto de ley en revisión que establece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI).

Al respecto, el senador Bartolomé Abdala defendió la iniciativa como una herramienta para atraer nuevas inversiones al país.

“Con el Súper RIGI intentamos captar inversiones que hoy no están, antes de que se vayan a otros lugares del mundo”, explicó Abdala.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es generar condiciones favorables para inversores privado: “El capital va a donde lo tratan bien. Por eso esta idea del Súper RIGI: hacemos amigos de la gente que realmente quiere invertir y generar trabajo”.