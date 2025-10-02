Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este jueves que la asistencia financiera a Argentina no se tratará de una inyección directa de dinero, sino que funcionará mediante una línea de swap.

En una entrevista con CNBC, Bessent precisó: “No estamos poniendo dinero en Argentina, le estamos dando una línea de swap”, en medio de la incertidumbre sobre las condiciones y los compromisos que esta asistencia genera a futuro.

El funcionario estadounidense respaldó nuevamente al gobierno de Javier Milei y aseguró que su departamento “está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario” con el objetivo de contribuir a la estabilización de la economía argentina.

En este marco, Bessent anunció que en los próximos días mantendrá una reunión en Washington con el equipo económico que encabeza Luis Caputo, para “avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”.

Respecto a las críticas que apuntan a que la administración de Donald Trump favoreció a inversores estadounidenses en Argentina, Bessent descartó de plano esas versiones: “No podría haber más fallos en esta idea de que estamos ayudando a estadounidenses ricos allí. Lo que estamos haciendo es mantener los intereses estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental”.

Tras el anuncio sobre la línea de swap con Argentina, en el mercado de cambios ya aparecieron ofertas oficiales por US$300 millones a $1.425.