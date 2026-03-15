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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Acuicultura, informó que la captura de Calamar Illex del primer bimestre de 2026 se duplicó respecto de lo capturado en 2025, pasando de 62.221 a 123.679 toneladas.

El crecimiento se observó en todos los puertos de Argentina, alcanzando en el primer bimestre de este año, casi la totalidad de lo desembarcado en todo el 2025.

Se informó que además se observó el incremento en todas las flotas, tanto la de dedicación exclusiva en esta especie, como la de arrastre. La flota potera ya ha alcanzado en estos dos meses el 60% de lo capturado en todo 2025, en tanto que la flota arrastrera ha superado el 75% de la captura total del año anterior.

Este fenómeno responde al incremento de la abundancia de los recursos. La pesca de Calamar se efectúa durante su “temporada” que va de enero a agosto, pero en los últimos años se ha concentrado mayormente en el verano. Este año ha encontrado concentraciones record con respecto a la serie histórica.

Más pesquerías

Vale destacar que otras especies también mostraron una suba en el primer bimestre de este año, como la Merluza Hubbsi s41, con un incremento del 21%; la Merluza hubbsi N41 ZEEA, que se incrementó un 96%; las rayas y el abadejo también mostraron una buena performance.

Estos datos se complementan con los proporcionados por INDEC, que registran en enero de este año un incremento del 53,7% en pesca marítima y un 32, % en acuicultura.

Esta situación impactó sobre el índice de producción industrial pesquero (IPP) que muestra una suba del 49,9% en enero de 2026 interanual del nivel general, propulsado por el incremento del 53,7% del mismo indicador referido a la pesca marítima.